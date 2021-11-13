Nazilli uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 tutuklama



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın),(DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucu çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u mahkemece tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmek için teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. 10 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 350 gram metamfetamin, 650 gram esrar, 75 gram eroin maddesi, 35 uyuşturucu hap ve 110 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 9´u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-11-13 03:36:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.