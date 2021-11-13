Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Efeler ilçesinde, emekli beden eğitimi öğretmeni Hakan Atalay (55), büyükbaş hayvan yetiştirdiği çiftliğinde ölü bulundu.
Olay, kırsal Çayyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hakan Atalay, 2018´de beden eğitimi öğretmenliğinden emekli olduktan sonra çiftlik kurdu. Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Atalay, dün sabah yine evden çıkarak çiftliğe gitti. Gün boyu eve dönmeyen Hakan Atalay´ı merak eden ailesi saat 19.00 sıralarında çiftliğe gittiklerinde onu yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Atalay´ın öldüğü belirlendi.
Hakan Atalay´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Atalay´ın ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-11-13 07:39:25
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