ADÜ Ziraat Fakültesi lisans öğrencilerinin projesine TÜBİTAK'tan destek

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri tarafından 2021 yılı içerisinde Doç. Dr. Ebru Ersoy Tonyaloğlu’nun danışmanlığında TÜBİTAK'a sunulan iki ayrı proje, 2209AÜniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.



Rümeysa Aktaş’ın yürütücü, Abdulsamet Öztürkci’nin araştırıcı olduğu 'Kentsel Alanlarda Çoklu Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Didim / Aydın Örneği' ve Vedia Nur Cengiz'in yürütücü, Özgür Özsoy ile Şirin Peker’in araştırıcı oldukları 'Kadın dostu kent yaklaşımı ile kentsel açık ve yeşil alanların değerlendirilmesi: Efeler / Aydın örneği' başlıklı projeler desteklenecek.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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