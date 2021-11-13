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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları arttırıyor

İHA

Kuşadası Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları arttırıyor

Kuşadası Belediyesi kentteki yeşil alanları artırmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda 1 yeni parkın yapımını bir parkın ise yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Daha yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan temizliği gibi işlere devam ederken bir yandan da kente yeni park alanları kazandırmak için çalışıyor. Yapım çalışması tamamlanan parklar modern görünümleri ve özgün peyzaj tasarımlarıyla vatandaşlar ile kenti ziyaret eden misafirlerin beğenisini topluyor.
Son 2,5 yıl içerisinde 16 parkın yapımını tamamlayan 13 yeşil alanı bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Türkmen Mahallesi’nde bulunan Behice Boran Parkı’nda bakım ve yenileme çalışması yürütüyor. Ekipler bir yandan da Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde Kuşadası Gençlik Spor’un ismini taşıyacak olan parkın yapımına da devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Behice Boran Parkı’nın taş duvar örme çalışmalarını tamamladı. Hafriyat ve tesviye işlerine devam edilen parkın otomatik sulama sistemi, aydınlatmaları ve oturma grupları tümüyle yenilenecek. Çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak için de zemini kauçuk kaplı yeni bir oyun grubu yerleştirilecek. Parka ayrıca mahalle sakinlerinin açık havada egzersiz yapabilmelerine imkan sağlayacak çeşitli spor aletleri monte edilecek. Yenileme çalışmaları tamamlandığında Kuşadası, içerisinde 190 metrekarelik piknik alanı ve 1448 metrekarelik yeşil alan barındıran toplam 3424 metrekarelik bir parka kavuşacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapımına başlanan "futbol" temalı Kuşadası Gençlik Spor Parkı’nın da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özer Türk Stadının karşısında yer alan 1700 metrekarelik bir alana yapılan park, futbol sahası görünümünde olacak. Kuşadası Gençlik Spor'un eski oyuncuları ile yöneticilerinin isimlerinin yazılacağı kaide üzerine oturtulmuş bir futbol anıtının da yer alacağı parkın içerisindeki oturma alanları tribün şeklinde inşa edilecek. Parka ayrıca ağaç altı gabiyon oturma alanları yapılacak.

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