Büyükşehirin Türk Halk Müziği Korosu Atatürk’ü türkülerle andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinliklerini hafta boyunca sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi son olarak halk müziği konseri düzenledi.

Atatürk’ün sevdiği şarkılarla anıldığı konser Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nca düzenlendi. Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen “Ata’ya Saygı” konseri, Şef Özcan Yılmaz yönetiminde yapıldı.

Aydınlıların hem Atatürk’ü andığı hem de Türk halk müziğine doyduğu konser, iki bölümden oluştu. “Çalın Davulları” “Vardar Ovası” ve “İzmir’in Kavakları” gibi Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinin de yer aldığı 20 parça, koro eşliğinde ve solo olarak seslendirildi.

Konsere yoğun bir ilgi gösteren vatandaşlar, uzun bir aradan sonra konser salonunda canlı müziğe eşlik ettikleri için ve bunun Atatürk özelinde yapılıyor olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Vatandaşlar etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verilen destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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