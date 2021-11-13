Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu (2)

BOĞANIN BOYNUZ DARBESİ İLE ÖLMÜŞ
Aydın´ın Efeler ilçesinde, dün akşam kendisine ait hayvan çiftliğinde ölü bulunan emekli beden eğitim öğretmeni Hakan Atalay'ın beslediği boğalardan birinin boynuz darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Atalay'ın aldığı boynuz darbesiyle kasık bölgesinden yaralandığı ve olay sırasında yalnız olduğu çiftlikte kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.
Hakan Atalay'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine götürüldü. Atalay'ın cenazesinin yarın öğlende ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-11-13 14:21:19
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