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Başkan Çerçioğlu; “Dalyan burada yaşayan vatandaşlarımızındır ve onların kalacaktır”

İHA

Başkan Çerçioğlu; “Dalyan burada yaşayan vatandaşlarımızındır ve onların kalacaktır”

Söke’ye bağlı Doğanbey ve Tuzburgazı Mahalleleri’ne yapılması gündeme gelmesiyle birlikte halkın tepki gösterdiği karides çiftlikleri ve Su Ürünleri Kooperatifi’nin bulunduğu Dalyan ihalesinde gelişmeler yaşandı. Hafta içinde halk, bölgenin ihale ile bir firmaya satılacak olmasına tepki gösteren bir basın açıklaması yapmış, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ihaleye girme kararını açıklamıştı. Bunun üzerine ihalenin iptal edildiği duyurulmuştu.
İhalenin iptal kararı üzerine büyük sevinç yaşayan Doğanbey ve Tuzburgazı halkı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Doğanbey Mahallesi’nde gerçekleşen kutlamada, Başkan Çerçioğlu muhtarlar ve mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı.
Başkan Özlem Çerçioğlu’nu karşılayanlar arasında CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Söke Belediye Başkan Velili Saime Cantürk, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Aydın Büyükşehir Bürokratları da yer aldı.
Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt ve Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı’nın çiçek takdim ettiği Başkan Çerçioğlu halkın büyük ilgisiyle karşılandı.
Tuzburgazı Muhtarı Mutlu Akıllı yaşanan süreci anlattığı konuşmasında; “Sıkıntılar üzerimize geliyordu biz iki muhtar olarak bir çıkış yolu arıyorduk. Sonra dedik ki bizim Topuklu Efemiz var, konuyu ona iletelim. Dedik ki başkanım burasını halktan alıyorlar ne yapabiliriz. Kendisi de aynen söylüyorum 'Muhtarım halk ne isterse ben onu yaparım' dedi. Onun adı bile ihaleyi durdurmaya yetti. Başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Hep başımızda ol Topuklu Efem." dedi.
Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt yaptığı konuşmada; “Başkanımız Özlem Çerçioğlu; “Doğanbey ve Tuzburgazı halkının kalbinde ayrı bir yeri olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Ve şimdi de Doğanbey ve Tuzburgazı halkına desteğini bir kez daha göstererek bizlerin baş tacı olmuştur. Başkanımız süreci yakından takip edeceğini bizlere söyledi. Ve bundan sonra da bizlerle sürekli irtibat halinde olarak Doğanbey ve Tuzburgazı halkının ekmeğine, suyuna, yoluna, her şeyine sahip çıkacağını söylemiştir. Buradan kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu halka seslendiği konuşmasında; “Daha önce de değerli CHP Aydın Milletvekillerimiz geldi sizin mücadelenizin yanında oldular. Ama baktık ki iş çığırından çıkıyor. Biz bu işi çözeriz dedik. Muhtar ne dedi Dalyan burada yaşayan vatandaşlarımızındır ve onların kalacaktır. Biz devreye girdik dedik ki buradan 200 250 aile alnının teri ile ekmek parası kazanıyor. Balıkçılar eşini, çoluğunu çocuğunu buradan geçindiriyor. Hangi akla hizmetle bu Dalyanı sizin elinizden almaya kalktılar. Buna kim sebep olduysa sizlerin önümüzde ki süreçte gereğini yapacağınızdan ben eminim. Size bir kez daha söz veriyorum. Eğer bir daha burası ihaleye çıkarsa biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bu ihaleye gireceğiz. Bu Dalyan sizlerindir, halkındır, burada yaşayan vatandaşındır. Bizler her zaman sizlerin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bilin ki çok çalışkan muhtarlarınız var. İki muhtarınız bu iş için çok uğraştılar çalmadık kapı bırakmadılar. Ben muhtarlarınızı tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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