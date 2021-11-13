Aydın’ın Sultanları, Karayolları’na set vermedi

Mislicom Sultanlar Ligi’nde son iki maçını kaybeden ve puan arayışını devam ettiren Aydın’ın Sultanları, 9. hafta maçlarında evinde Karayolları’nı ağırladı. Çekişmeli geçen mücadelede rakibine set vermeyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, maçı 30 kazandı.

2 haftalık puan hasretini bitiren Aydın’ın Sultanları, smaçörlerinin bulduğu önemli sayılarla oyuna etkisini koydu. Ligdeki hedefini sürdüren ve emin adımlarla ilerleyen Sultanlar, mücadelenin ilk setini 2521 kazandı. İkinci sette de rakibine oyun fırsatı tanımayarak 2518 kazanan mavi beyazlılar, üçüncü seti de 2522 kazanmayı bildi.

Oyun içerisinde etkili smaçlar ile 51 sayı bulmayı başaran Aydın ekibi, maç sonunda galibiyet pozu verdi. Önümüzdeki hafta Bolu Belediyespor’a konuk olacak olan Aydın’ın Sultanları, maçı kazanarak ikide iki yapmayı hedefliyor.

Maçın ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Avrupa'da da CEV Challenge Kupası'nda da mücadelesini sürdüren takımımızı tebrik ederim” dedi.

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