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Aydın’da sobaya geri dönüş başladı Artan doğalgaz ve kömür fiyatları, vatandaşlar sobaya geri döndürdü

İHA

Aydın’da sobaya geri dönüş başladı Artan doğalgaz ve kömür fiyatları, vatandaşlar sobaya geri döndürdü

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte Aydın’da soba satışlarında hareketlilik başladı. Her yıl kış ayının yaklaşması ile birlikte hareketlenen soba satışlarına bu yıl artan doğalgaz ve kömür fiyatları da eklendi. Artan fiyatlar dolayısıyla birçok vatandaş evlerinde soba kullanımına dönmeye başladı.
Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in en eski çarşılarından olan Sobacılar Çarşısı’nda da hareketlilik başlarken, birçok vatandaş ya yeni soba alıyor ya da eksik malzemelerini tamamlıyor. Son günlerde doğalgaz ve kömür fiyatlarında yaşanan artışlar dolayısıyla adeta sobalı günlere geri dönüş yaşanıyor.
Vatandaşların sobaya geri dönüş yapmak istediğini fakat artan tedarik fiyatları dolayısıyla soba satışlarında beklenen hareketliliğin olmadığını ifade eden çarşı esnaflarından Mesrure Börekçi; “Daha havalar soğumadı ama soba, kova, boru satışlarında hareketlilik gözüküyor. Fakat esnaf olarak bizler çok yoruluyoruz, esnaf zor durumda. Çünkü 2 hafta arayla soba ve malzemelerine zam geldi. Müşteriye bu fiyatları yansıttığımızda bizler de zorlanıyoruz. Müşteri de haklı ama zor bir dönemden geçiyoruz. Çarşımızda hareketlilik var ama maalesef artan fiyatlardan dolayı satışlarımız çok ağır ilerliyor. Genellikle doğalgazlı evler sobaya dönmek istiyorlar, o sebeple soba alanlar var. Kalorifer kömürü fiyatları çok yüksek olduğu için odalarının birini sobaya çevirenler var. Yani sobaya dönüş var ama fiyatlar yüksek bu sebeple zorlanıyoruz. Şuan bir boşluktayız bizler de müşteriler de” dedi.
“Soba fiyatları da arttı”
Soba fiyatlarının da artması ile birlikte satışlarda ciddi düşüş olduğunu ifade eden Börekçi; “Doğalgaz ve kömür fiyatları arttı, sobaya dönüş var ama soba fiyatları da arttı. Bizim geçen sene 500 TL’ye sattığımız kuzine sobalar şimdi bin TL, 300 TL’ye sattığımız halk tipi olan kare sobalar şuan 600 TL. Fiyatların ikiye katlanmasından dolayı hem soba satışları düştü hem de bizim karımız düştü. Örneğin bin TL’ye sattığım sobayı ertesi gün ben tedarikçiden bin 100 TL olarak geri alıyorum. Şuan çarşıda kalabalık var ama kuru kalabalık diyebiliriz. Soba satışlarının yanı sıra boru, kova gibi yan ürünlerde de ciddi düşüş var. Eskiden vatandaşlar sorup hemen alıyordu ama şimdi pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Bir kovayı 50 TL dediğimizde müşteri geri çekiliyor, 45 TL deyince de bize bir şey kalmıyor. Dediğim gibi bir boşluktayız bu aralar” dedi.
“Gövde sacı kalın olmalı”
Vatandaşların soba alırken dikkat etmesi gerekenleri de anlatan Börekçi; “Aslında dükkanımız yaklaşık 56 yıllık kayınpederimin işyeri idi burası. Daha sonra eşim ile birlikte 20 yıl önce birlikte el ele verdik ve yeniden açtık. Burada ortalama 50 çeşit ürünümüz var. Bu aralar döküm sobalara çok merak var. Önü camlı kuzineler, şömine tarzı sobalar gidiyor fakat yeni ürünümüz olan Karadeniz kuzinesi olarak geçen sobalar da revaçta. Bu yıl kuzine sobalarımız bin ile 3 bin TL, ev tipi sobalarımız 500 TL ile bin TL, döküm sobalarımız ise 2 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında satışa sunuluyor. Soba almak isteyen vatandaşlarımızın da ilk önce sobanın iç saçına ve emayesine dikkat etmeliler. Yani gövde sacı kalın olmalı, emayesi ise majolik emaye olmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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