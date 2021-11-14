Kuşadasıspor evinde kral

KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybeden Kuşadasıspor, bu periyotta evinde ise 3'te 3 yapıp Play-Off hattından kopmadı. Yıllar sonra profesyonel liglerde yer aldığı sezona Altındağspor ve Çarşambaspor'la oynadığı ilk 2 deplasman maçını kazanarak başlayan siyah-beyazlı ekip, ardından gurbette Düzcespor, Dadıca Gençlerbirliği ve 68 Aksaray Belediyespor'a mağlup oldu. Dış saha mağlubiyetleriyle liderlikten inen Kuşadası, evinde ise son 3 maçta Şile Yıldızspor'u 2-0, Beyoğlu Yeniçarşı'yı 1-0 yendikten sonra Hacettepe'yi de 4-1'le geçti. Evinde bu sezon 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Kuşadası, iç sahadaki iyi performansıyla grupta 20 puana ulaşıp Play-Off barajında üçüncü sıraya tırmandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2021-11-14 12:35:34
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