Bulgaristan seçimleri için Aydın'da da sandık kuruldu



Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)BULGARİSTAN Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için Aydın'da da sandık kuruldu. 580 seçmen için kurulan sandığa kenttekilerin yanı sıra Denizli ve Muğla'dan gelen çifte vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Bulgaristan'da ilk kez çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, sandık başına gitti. 580 seçmen için Efeler ilçesi, Ekrem Çiftçi İlkokulu'nda sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, okul içerisinde ve bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Oy kullanma işlemi akşam saat 20.00'de sona erecek.

'MERAKLA SONUCU BEKLİYORUZ'

Aydın Balkan Türkleri Derneği Başkanı Orhan Arslan, kentte ilk kez Bulgaristan seçimleri için sandık kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

"580 seçmenimiz var, bunların büyük çoğunluğu seçime katılacaktır. Tarihte ilk defa Bulgaristan'da bir Türk kardeşimiz, soydaşımız olan Mustafa Karadayı Cumhurbaşkanı adayı oldu. Aydın'ın ilçelerinden oy kullanmak için gelecekler. Türkiye'nin 126 yerinde sandıklar açıldı. Aydın'da ise Efeler ilçemizde açıldı. Denizli ve Muğla'da sandık açılamadığı için buraya gelip oy kullanan vatandaşlarımız olacaktır. Buradaki soydaşlarımız hepsi de gelip oylarını kullanıyor. Merakla sonucu bekliyoruz."

'SOYDAŞLARIMIZA FAYDAMIZ DOKUNSUN DİYEREK GELDİK'

Oy kullanmaya gelen Fikret Öztürk "Bize oy kullanma hakkı tanıdıkları için memnunuz. İnşallah, Türk cumhurbaşkanı getirmiş oluruz ve soydaşlarımız da rahat eder" dedi. Gülfer Öztürk ise "Soydaşlarımıza faydamız dokunsun diyerek geldik ve oyumuzu kullandık. Bizim de vatanımız, biz de oranın vatandaşıyız. Gururla oyumuzu Mustafa Karadayı'ya verdik. İnşallah, hayırlı olur" diye konuştu. Kuşadası'ndan oy kullanmak için Efeler ilçesine gelen Daniela Karcı isimli vatandaş da "Çok mutluyuz her şey çok güzel. Oyumuz, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-11-14 15:45:15



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