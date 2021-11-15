Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 22 yaralı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen, servis minibüsü, otobüs ve ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde AydınDenizli karayolu, Kuyucak Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu indirmek için karayolu kenarında duran Zekeriya Ö. idaresindeki servis minibüsüne, Denizli istikametine seyir halinde olan Ersen Ç. kontrolündeki ticari araç arkadan çarptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hasan A. idaresindeki Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsü, servis minibüsüne arkadan çarpan ticari araca çarparak kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazası sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karayolunun savaş alanına döndüğü trafik kazasında yaralanan 22 kişi bölgeye gelen ambulanslarla Kuyucak Devlet ve Nazilli Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Ticari araç sürücüsü Ersen Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle AydınDenizli karayolu tek şeritli olarak ulaşıma kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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