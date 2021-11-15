Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi minik öğrencileri ağırladı

Güzelhisar İlkokulu öğrencileri Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ederek doktorlardan çalışmaları hakkında bilgi aldılar.



Güzelhisar İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri meslek tanıtımları kapsamında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde hastaneyi gezen öğrencileri, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Erdem ve ekip arkadaşları masal kahramanları kostümü ile karşıladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Erdem, meslekleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret sonunda öğrenci ve öğretmenler, sorularını yanıtlayan Dr. Erdem ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldılar.

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