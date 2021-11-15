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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'de iki otomobilin kül olduğu yangın, kundaklama çıktı

İHA

Nazilli'de iki otomobilin kül olduğu yangın, kundaklama çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesindeki arabaların yanması ile ilgili yapılan çalışmalarda, arabaların kundaklandığı ortaya çıkarken, yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Yeşil Mahalle Kanal Yolu Altı Mevkiinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.T. isimli alkollü şahıs sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi. İddiaya göre hırsızlık amaçlı bahçeye giren şahıs ısınmak için ateş yaktı. Bahçedeki kuru otlara sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bahçe içerisinde park halinde olan 35 HV 514 ve 43 PH 063 plakalı araçlara sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu esnada ev sahibinin bahçede beslediği köpek de alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı

Kundaklandığı ortaya çıktı
Yaşanan olay sonrası yapılan çalışmalarda arabaların sanıldığı gibi ısınmak için yakılan ateşten değil, olayın şüphelisi A.A.T. tarafından kundaklandığı ortaya çıktı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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