Nazilli Belediyespor düşüşe geçti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Uşakspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Nazilli Belediyespor, zirve yarışından uzaklaştı. Son 3 maçında sadece 1 puan toplayabilen Naz-Naz, alt sıralara geriledi. Teknik direktör Kadir Kar, bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Uşak'tan mutlak 3 puanla dönmeyi hedefliyorduk. Çok üzünüz ancak toparlanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Nazilli Belediyespor bu hafta evinde Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli AYDIN, (DHA)

2021-11-15 11:06:58



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