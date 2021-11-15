ADÜ Tıp Fakültesi lisans öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK'tan destek

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından 2021 yılı içerisinde Arş. Gör. Dr. Ferhat Şirinyıldız’ın danışmanlığında TÜBİTAK'a sunulan iki ayrı proje, 2209AÜniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.



Tıp Fakültesi 5. dönem öğrencisi Buse Gül’ün yürütücü olduğu 'Deneysel Uyku Yoksunluğu Stresi Modelinde Rasajilin ve İncir (Ficus carica) Çekirdeği Yağının Olası Koruyucu Etkilerinin Araştırılması' ile Tıp Fakültesi III. Dönem Öğrencisi Vesile Adıyaman’ın yürütücü olduğu 'Deneysel Akut Respiratuar Distres Modelinde Krill Yağı Takviyesinin Etkilerinin Araştırılması' başlıklı projeler TÜBİTAK 2209A programı kapsamında desteklenecek.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

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