Aydın'da otobüs, midibüs ve minibüsün karıştığı kaza: 11 yaralı



Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/ AYDIN, DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde servis midibüsü, minibüs ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Nazilli ilçesinden Denizli yönüne giden Zekeriya Öksüz yönetimindeki 09 P 1558 plakalı işçi servis midibüsü yolcu almak için yolun sağında durdu. Bu sırada aynı istikamete giden

Ersan Çetin idaresindeki 09 T 2105 plakalı minibüs, midibüse çarpıp, savruldu. Arkadan gelen Hasan Armut yönetimindeki 06 LK 573 plakalı yolcu otobüsü de savrulan minibüse çarparak, kazaya karıştı. Araçlarda büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, toplam 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Kuyucak Devlet Hastanesi'ne, 7'si ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle AydınDenizli kara yolu 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN Bahattin ALBAYRAK

2021-11-15 11:45:31



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