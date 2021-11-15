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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Şahin girişimcilik kursiyerleri ile bir araya geldi

İHA

Kaymakam Şahin girişimcilik kursiyerleri ile bir araya geldi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan 'Girişimcilik' kurunu ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan 'Girişimcilik' kursunu ziyaret etti. Katılımcılarla Girişimcilik ve Pazarlama üzerine sohbet eden Kaymakam Şahin, kursiyerlerin soruları yanıtladı. Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmalarının hedeflendiği kursta; hem girişimci olmak ve kendi işlerini kurmak isteyenler hem de girişimci olup mevcut işlerini geliştirmek isteyenler eğitim alıyor. Yaşanan yoğun talep nedeniyle tekrar açılacak olan 'Girişimcilik' kursunun yanında yeni dönemde 'Finansal Okur Yazarlık ile Dijital Okur Yazarlık' kurslarının açılması için de gerekli planlamalar yapılıyor.

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