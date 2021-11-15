Söke'de 50 yıllık lise binası yıkılarak yerine yenisi yapılacak

Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi geçici olarak bir başka binada eğitim ve öğretime devam edecek. 1970 yılında yapımı tamamlanan, 1971 yılının ikinci döneminde ilk öğrencileri ile buluşan okul binası 50 yıl sonra boşaltıldı.



Söke’nin köklü eğitim kurumlarından olan, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi binası yakın zamanda yıkılacak. Okul binasında son yıllarda görülen fiziki bozulma nedeniyle ömrünü tamamladığı ve yeteriz kaldığı gözlenirken, eski bina yıkılarak yerine yenisi yapılacak.



Yavuz Selim Anadolu Lisesi’nin içinde bulunulan ara tatilin dönüşünde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Söke Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında eğitimöğretime devam edecek. Edinilen bilgiye göre bu binanın bir katında İmam Hatip Lisesi öğrencileri, diğer iki katında ise Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim yapacak.

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