Kovid-19 Takip Merkezi faaliyete başladı

Kovid19’un uzun dönem etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan, Aydın Devlet Hastanesi Kovid19 Takip Merkezi faaliyete geçti.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hastanemizde "Kovid19 Takip Merkezi" faaliyete geçmiştir. Bu merkez, bakanlığımızın talimatıyla, Kovid19 geçirmiş olan hastalarımızın uzun dönem takipleri için planlanmıştır. Öncelikle Kovid 19 sürecini ağır seyirle geçirmiş olan ve yoğun bakımda tedavi gören hastalar başta olmak üzere; Kovid 19 geçirmiş hastaların en az 1 ay sonrasından başlayarak düzenli olarak belli periyotlarda takipleri yapılacaktır. Hastaların genel sağlık sorunları ile ilgili takipleri merkezimizde yapılacaktır. Hastalarımız, tarafımızca aranarak randevu oluşturulup Merkezimize davet edilecektir. Bu merkezde Kovid19 uzun dönemli etkilerinin belirlenmesi ve bu verilerin Bakanlığımıza bildirilmesi ana hedeftir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.