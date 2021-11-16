Efeler’de ağaç budama çalışmaları sürüyor

Efeler Belediyesi tarafından Ekim ayında budama mevsimine girilmesiyle birlikte başlatılan ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sokak ve parklarda ağaç budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Her yıl düzenli olarak yürütülen ağaç budama çalışmalarında; kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları özenle gerçekleştiriliyor. Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, budama mevsiminin sonlandığı Mart ayının ortalarına kadar ilçenin tüm mahallelerinde çalışmanın devam edeceği bildirilirken, vatandaşlardan gelen ağaç budama taleplerinin de hızla karşılandığı ifade edildi.

Çalışmalardaki öncelikli amacın, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğuna dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efeler Belediyesi çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlarımız, belediyemizin sorumluluk alanındaki, tehlike oluşturması sebebiyle acil budanması gereken ağaçları, 444 80 09 numaralı çağrı merkezi hattımıza bildirebilir. Ekiplerimiz acil olarak vatandaşlarımızın belirttikleri adrese gidiyor ve can güvenliğini tehdit eden ağaçlarla ilgili gerekli çalışmayı gerçekleştiriyor. Halk sağlığını, yaptığımız her işin üzerinde tutuyoruz” dedi.

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