Aydın’ın Sultanları’nda hedef 16’lı finaller

Son Balkan Kupası şampiyonu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challange Kupası 16’lı Finaller yolunda seyircisi önünde Bosna Hersek temsilcisi Ok Gacko ile karşılaşıyor.

Takımın baş antrenörü Alper Hamurcu, sakatlığı geçen Anna Nicoletti’nin de takıma döndüğünü, seyircinin de desteğiyle Çarşamba günkü maçı mutlaka almak istediklerini söyledi.

Ok Gacko ile ilgili ellerinde çok fazla bilgi olmadığının altını çizen Hamurcu, bunun taktik olarak ne takımı zorlasa da oyuncuların motivasyonunun iyi olduğunu, Aydın’ın Sultanları’ndan sahada en iyi mücadeleyi beklediğini söyledi.

Ok Gacko’nun genç bir takım olduğunun altını çizen Hamurcu, “Servis karşılamada problem yaşayacağını öngördüğümüz takımlardan bir tanesi. Bu sebeple yoğun bir servis stresi yaratmamız maçın en önemli etkenlerinden biri olacak. Bunun haricinde çok çabuk oynamaya çalışıyor olmaları hata yapmalarına da sebep oluyor. Bu eksiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Çok uzak zamandır takımdan ayrı kalan Anna Nicoletti’nin de takıma katılması bizi bu maç öncesi daha çok motive etti diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam tüm Aydınlıları Avrupa yolunda takımlarını desteklemeleri için maça beklediklerinin altını çizdi. Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Mimar Sinan Spor Salonu’nda 17 Kasım Çarşamba günü, saat 19.00’da oynanacak mücadele öncesinde takıma başarılar diledi.

