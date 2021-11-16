Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi ulusal forum düzenliyor

Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi, sekiz komite başlığının yer aldığı ulusal forum düzenliyor.



Türkiye’de sınırlı sayıda okul tarafından gerçekleştirilen, Aydın ili genelinde ise bugüne kadar biri özel, iki okul tarafından yapılabilen Ulusal Forum, Söke’de ilk kez Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğrenciler tarafından hayata geçirildi. Yavuz Selim Lisesi ağırlıklı, Söke’den diğer okullardan da öğrencilerin yer aldığı Ulusal Forum’da 172 öğrenci yer alıyor. Açılan konu başlıklarında fikirlerin ortaya atılacağı forum üç gün sürecek. Forumun sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. Hedef önümüzdeki yıllarda ülke genelindeki okul temsilcilerini buluşturmak olacak.



Kadın Hakları, Hayvan Hakları, Çevre, Turizm, Ziraat, Teknoloji, Sağlık, Eğitim ve Kültür komite başlıklarından oluşan forumun açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Aydın, çeşitli okulların müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde açılış konuşmasını okul Müdürü Cahit Başaran yaptı. Projenin hayata geçirilmesiyle ilgili yaşanan süreci anlatan okul müdürü Cahit Başaran; “Türkiye’de sayılı okul tarafından yapılan çalışmayı 6 öğrencim gerçekleştirmek istediğini söyledi. Yaptıkları sunumdan çok etkilendim. Başarabileceklerine inanmışlar, bizler de onlara inandık. 6 öğrenci ile başlayan süreç bugün 172 öğrencinin katılıma ulaştı ve karşınızdayız. İşin en zor kısmı maddi kısmı. Ancak bunu da sponsorların katkılarıyla aştık. Emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Yavuz Selim Anadolu Lisesi Ulusal Forumunun Başkanı Fatma Yeşil ise forum başlıklarını ve seçme nedenlerini anlattı. Gerçekleştirdikleri proje ile takım olmayı, aldıkları kararların arkasında durmayı, cesaretli olmayı, özgüveni, bir liderin nasıl olması gerektiğini öğrendiklerini ifade ederek, “Söke’de ilk kez yapılan forum çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Genel Koordinatör Hüseyin Toygu Yanık’ın da bir konuşma yaptığı açılış töreninde; Danışman Öğretmen Gamze Arslan Köroğu da bir sunum yaparak, 21. Yüzyılın eğitim gereklilikleri ile ilgili bilgiler verdi.



Açılış töreni Ulusal Forum’un yönetici kadrosunda yer alan öğrenci ve öğretmenlerin takdimi ile son bulurken, açılış töreni sonrasında öğrenci müzik grubunun müzik dinletisi gerçekleştirildi. Törenin ardından Okul Müdürü Cahit Başaran, toplantıya katılan protokol üyelerine forumun komite sınıflarını tanıttı.



Ülkenin güncel sorunlarına çözüm yolları bulmayı ve öneriler sunmayı hedefledikleri Ulusal Forum’un sekiz başlıkta gerçekleşeceğini belirten Forum Başkanı Fatma Yeşil ile finans ekip lideri Serhat Can Birdal ve Halkla İlişkiler Ekip Lideri Hüseyin Sefa Yıldırım; kendilerine forumu gerçekleştirmeleri için destek ve okul idare ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. Forumu kendilerinden sonra gelecek öğrencilerin geliştirerek sürdürmelerini dilediler. Forum Başkanı Fatma Yeşil; “Türkiye’de sayılı okul tarafından yapılan Ulusal Forumu Söke’de ilk kez ve Aydın ilinde üçüncü okul olarak gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyuz” dedi.

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