Önce yayaya çarptı, sonra şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybederken, şarampole uçan otomobildeki sürücü ise yaralandı.

Kaza, AydınDenizli karayolu Karacasu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Himmet Civelek’e (65) Erol K. idaresindeki 35 DB 0855 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisi ile yola savrulurken, otomobil şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şarampole uçan otomobil sürücüsü Erol K. yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan Bahri K. ise kazayı yara almadan atlattı. Sürücü Erol K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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