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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk idmana çıktı

İHA

Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk idmana çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Eşin Grup Sökepor'un anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Hakan Şimşek takımla ilk idmana çıktı.

Lig'in ilk 3 haftasında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Sökespor da yönetim Metin Altınay ile yolları ayırmıştı. Tamer Makaraç başkanlığındaki Sökespor yönetimi tecrübeli teknik direktör Hakan Şimşek ile anlaştı. Yeni teknik direktör Hakan Şimşek ayağının tozuyla takımın başına geçerek, önümüzdeki hafta sonunda oynanacak Yatağanspor maçı hazırlıklarına başladı. 51 yaşındaki Teknik Direktör Hakan Şimşek, daha önce Aydın, Eskişehir, Karşıyaka, Zeytinburnu, Isparta gibi kulüplerde çalıştı. Geçen yıl Ispartaspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli teknik adam, Sökespor’a gelişinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Şimşek; “İnşallah özlenen Sökespor’u ortaya çıkarırız. Beklenen Sökespor’u sahaya yansıtırız” dedi.

Efeler maçında Sökespor’u izleme fırsatı bulduğunu belirten Teknik Direktör Hakan Şimşek, “Kaliteli ayaklar, kaliteli takım dikkatimi çekti. Şansız bir yenilgi aldı. Tercihimizi Sökespor’dan yana kullandık. Efelerspor’dan bir teklif vardı. Hatta lider bir takım varken neden alt sıralarda olan bir takımı seçtiğimiz sordular. Biz futbolcu grubuna inanıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu başarıya çok iyi adapte olmuş, yaklaşımları ılımlı ve hedefli bir yaklaşım. İnandığım için Sökespor’u tercih ettim, Allah utandırmasın” dedi.

Kendisinden önceki teknik direktör Metin Altınay’a teşekkür eden Hakan Şimşek, “Elbette eksiklikler var. Gözlediğimiz eksiklikleri ve idmanlarda çıkan eksiklikleri ortaya çıkaracağız ve çözümlerini bulacağız. Benim kurduğum bir takım değil ama inandığım bir takım. Arasında tanıdığım oyucular da var. En güzel şekilde üstlere tırmanış şekilde yansıtacağız” dedi.

Türkiye futbolunda her şeyin başarıya endeksli olduğunu söyleyen Teknik Direktör Hakan Şimşek, "Ne olursa olsun seyirci takıma inanmalı. İtici bir güç olmalı. Sökespor kültür ve mazisi anlamında köklü bir kulüp. Bu kültüre yakışır şekilde sahada futbolcu ve bizler, onlar da tribünden davranış sergilemeliyiz. Mutlaka aksilikler olacaktır. Doğruları yaptığımız sürece başarıyı yakalayacağımızı düşünüyorum. Burada o anlayış var” diye konuştu.

Sökespor’un başarısı için tüm mücadeleyi verdiklerini belirten Kulüp Başkanı Tamer Makaraç; “3 hafta bitti, iki puanımız var. Ama bize göre puandan önemli birliktelik var, futbolcularımızda iyi oyun var. Skorlara günlük haftalık bakmıyoruz. 18 hafta var, bu 18 haftayı nasıl oynayacağımız önemli. Bir maçı, iki maçı şansla alabilirsiniz ancak şansla şampiyon olamazsınız. Biz takımımıza güveniyoruz. Oynanan futboldan inanılmaz memnunuz. Bu futbolla başarının ligin sonunda gelmemesi mümkün değil. O yüzden bu ligin favori takımı biziz. Bunu sadece biz değil ligdeki tüm takımlar kabul ediyor. 2 puanda olsak da bölge takımları bunu biliyor, Buna taraftarlarımız da inansın. Metin Hocamıza teşekkür ettik, hoca değişikliği yaptık. Bugün Hakan Şimşek hocamızla anlaştık. Düşecek diyen Isparta’ya ikinci yarıda gelip, üçüncü ligden, ikinci lige çıkarmış bir teknik direktör. Yani eziyetleri göğüslemiş, o adrenalini yaşamış ve başarıyı yakalamış bir teknik adam. Doğru hocayı bulduğumuza inanıyorum. İnşallah bu haftadan sonra kaybetmeden 6'ıncı veya 7'inci haftada liderliği yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Sökespor seyircisine de seslenen Tamer Makaraç, "Söke seyircisi bu takıma fazla. Hasretle seyircimiz karşısında futbol oynamayı istiyoruz. Bizim seyircimiz takımın olmazsa olmazı on ikinci adamı. Onların olmadığı yerde heyecanın olması mümkün değil. Bunu deplasmanlarda da diğer takım taraftarlarına baktığımızda anlıyoruz. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu hafta seyircimiz ile kendi sahamızda buluşacağımız için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

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