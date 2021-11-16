Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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