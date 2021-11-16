Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya yansıdı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.



Kaza, saat 17.30 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine doğru ilerleyen M.F.M. idaresindeki 09 BL 813 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan C.Ö.'ye çarptı. Kaza sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan palmiyelere çarparak karşı şeride geçti. Kazada C.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı bulvar üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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