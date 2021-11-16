Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla başladı

Aydın’ın Çine ilçesinde ‘ Çine Uluslararası Organik Memecik Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’, zeytin toplama yarışmasıyla başladı.



Aydın’ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Çine’de ‘Çine Uluslararası Organik Memecik Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ düzenlendi. Aydın Büyükşehir belediyesi tarafından ilçede yaygın olan memecik zeytini ile zeytinyağının tanıtımı için gerçekleştirilen festivalin ilk gününde zeytin yarışması yapıldı. Hallaçlar Mahallesi’ndeki arazide gerçekleştirilen etkinlikte Çine’den kadınların yer aldığı iki grup, Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı ve İzmir Dağcılık & Doğa Sporları İhtisas Kulübü kadınları yarıştı.



Farklı kıyafetlerle ve makyajlarıyla yarışmada yer alan kadınlar, ellerine aldıkları tarım aletleriyle zeytin hasadı gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada kadınlar, bir yandan türküler söyledi, bir yandan zeytin hasadı yaptı. Unutulmaz bir gün geçiren kadınlar, etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları vererek kadınlara yönelik şiddetin sona ermesini istedi.



Eskişehir Dragon Kadın Kürek takımından zeytin hasadına geldiklerini söyleyen Özlem Kanat Örneksoy, “Burada yapılan organizasyon bizim için çok önemli. Doğaya ve çevreye karşı sevgimizi göstermek için Çine’ye geldik. Buradaki kadın arkadaşlarımızla birlikte zeytin hasadı yapıyoruz, mutluyuz” dedi.



İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübünden zeytin hasadına katılan Sevcan Kanat ise “Kulübün kadınları olarak Çine’ye geldik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Zeytinin bizim için anlamı çok büyüktür. Çünkü zeytin şarkılara, türkülere konu olmuştur. Yarin gözlerini anlatmak için zeytin benzetmesi kullanılır. Biz insanlar zeytinin değerini bilmeliyiz ve doğadan asla uzaklaşmamalıyız” dedi.

Zeytin toplama yarışmasının sonunda festivale katkı sağlayanlara kadınlar tarafından teşekkür belgesi verildi.



Çine zeytin ve zeytinyağı festivali Cumartesi günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından, Uygun Aksoy, Nedim Atilla, Zeynep Delen Nircan, Oya Ayman’ın katılacağı organik tarımın sorunları konulu söyleşiler ile devam edecek. Festival’de Bodrum Fotoğraf Sanatçıları Derneğinin hazırladığı ‘’Zeytinin delice yolculuğu‘’adı verilen fotoğraf sergisi de yer alacak.

Ayrıca festival kapsamında Doğa koruma, organik tarım, doğa ve çiftçi dostu tarım mücadelesine ömrünü adamış Victor Ananias, Ali Ekber Yıldırım, Uygun Aksoy, gibi isimlerinin, asırlık zeytin ağaçlarına isimleri verilerek ‘Zeytin Şükran Ormanı’nın açılışı yapılacak.



Festivalin son günü olan 21 Kasım Pazar günü ise Kuvai Milliye Parkı’nda Dil Tengi ve Artista müzik grupları Çinelileri coşturacak.

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