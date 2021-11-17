112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı

İHA

112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir hayırsever tarafından yapımı üstlenilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatı için protokol imzalandı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatının kalan yapım işlerini hayırsever Mustafa Alkan üstlendi. Bozdoğan Devlet Hastanesi bahçesi içerisinde yer alan 112 istasyonun yapımının 1 ay içerisinde tamamlanması beklenirken, istasyonun yapımı için protokol töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen protokol töreninde hayırsever Mustafa Alkan ile Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Bozdoğan Kaymakamı Alperen Başkapan arasında protokol imzalandı.

Hayırsevere teşekkür eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun yaklaşık bir ay içerisinde bitmesini planladıklarını ifade ederek Bozdoğan’a hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ...
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda sergileniyor
YEREL HABERLER Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda ...
Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda güven tazeledi
YEREL HABERLER Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda ...
ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı
Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla ...
Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya ...
Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye ...
Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk idmana çıktı
YEREL HABERLER Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk ...
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 ...
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
YEREL HABERLER 15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 ...
Kuşadası'nda müzisyen parkının yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda müzisyen parkının yapımı tamamlandı
Köşk’te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi
YEREL HABERLER Köşk’te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi
ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Alet ve Ekipmanları Müzesi Aydın protokolünü ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Alet ve Ekipmanları Müzesi ...
ADÜ Rektörü Aldemir, Veteriner Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Veteriner Fakültesi öğrencileri ...
Didim’de KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Didim’de KADES uygulaması tanıtıldı
Başkan Atabay, başarısı ile Türkiye'yi gururlandıran Didimli Ada Cemre'ye plaket
YEREL HABERLER Başkan Atabay, başarısı ile Türkiye'yi gururlandıran ...
Önce yayaya çarptı, sonra şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Önce yayaya çarptı, sonra şarampole uçtu: 1 ölü, 1 ...
Söke'de otomobil yayalara çarptı;: 2 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de otomobil yayalara çarptı;: 2 yaralı
Gazilerden Başkan Özcan’a teşekkür
YEREL HABERLER Gazilerden Başkan Özcan’a teşekkür
Yağ ve protein değerleri belirlenen sütler üreticisine daha fazla kazandıracak Çiğ süt analiz edilerek, kaliteli süt elde edilecek Aydın'da Süt Analiz Laboratuvarı kuruldu
YEREL HABERLER Yağ ve protein değerleri belirlenen sütler ...
Dev Kruvaziyer Gemisi Kuşadası’nda
YEREL HABERLER Dev Kruvaziyer Gemisi Kuşadası’nda
Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi ulusal forum düzenliyor
YEREL HABERLER Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi ulusal forum ...
Didim açıklarında göçmenleri ölüme sürükleyen 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Didim açıklarında göçmenleri ölüme sürükleyen 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.