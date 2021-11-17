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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri hızlı, etkin ve çözüm odaklı çalışmalarıyla kentin farklı noktalarında eşzamanlı olarak altyapı hizmetlerini sürdürüyor.
Modern bir altyapı ağı oluşturarak, içme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde sağlayan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ bu kapsamda, içme suyu hatları ile birlikte, yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hatları oluşturuyor.
İçme ve yağmur suyu hatları yenileniyor
Bir yandan içme suyu hatlarını modern hale getiren bir yandan da yeni hatlar oluşturan ASKİ, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde içme suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma ile Akyeniköy Mahallesi’nin içme suyu şebekesi uzun ömürlü ve dayanıklı borularla yenilenerek uzun yıllar hizmet edecek duruma gelecek.
Aşırı yağışlarda oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yağmur suyu hatlarını yenileyen ASKİ ekipleri, Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yağmur suyu hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan yağmur suyu alt yapısı ile İstasyon Mahallesi’ndeki yağmur sularını sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.
Yeni ve güçlü hatlar altyapı hatları oluşturuluyor
Kanalizasyon hatlarını yenilenmesi için de çalışmalar sürerken kentin farklı noktalarında eşzamanlı olarak yatırımlar gerçekleştiriliyor. Kanalizasyon hatları yapım işleri kapsamında; Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi’nde, Didim’in Efeler Mahallesi Tütüncüler Caddesi’nde, Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi Meşelikuyu Caddesi’nde ve Davutlar Mahallesi’nin 6225 ile 1202 sokaklarında ASKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Mahallelerinde yapılan ASKİ hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hızlı ve çözüm odaklı çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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