Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı

Aydın’da son 9 ay içerisinde 8 bin 87 daire yapı ruhsatı alırken, yapıların değeri 3 milyar 805 milyon 990 bin 421 TL oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı OcakEylül dönemi Yapı İzin İstatistikleri’ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın genelinde son 9 ayda yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 484 bin 457 metrekare olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 3 milyar 805 milyon 990 bin 421 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 5 bin 593, daire sayısı ise 8 bin 87 olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 958 bin 908 metrekare, konut dışı kullanım alanı 300 bin 793 metrekare, ortak kullanım alanı 224 bin 756 metrekare oldu.

2021 yılı OcakEylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 198 bin 890 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 3 milyar 51 milyon 549 bin 431 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı bin 423, daire sayısı ise 7 bin 133 olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 746 bin 597 metrekare, konut dışı kullanım alanı 149 bin 446 metrekare, ortak kullanım alanı ise 302 bin 847 metrekare oldu.

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