Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise 'müebbet hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise 'müebbet hapis istemi

DHA

Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise 'müebbet hapis istemi


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilinin yolunu kestiği kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (29) beylik tabancasıyla öldürüp, annesi Güngör Çetinkaya'yı (59) yaralayan Suat Teke'nin (27), tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanığa öldürme suçunu 'tasarlayarak' değil 'kasten' işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet yerine müebbet hapis istedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, 4 Mart'ta, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu Ata Mahallesi 683 Sokak'ta kesti. Teke, beylik tabancasını çıkarıp otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü de yanındaki annesi Güngör Çetinkaya'ya isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan Suat Teke tutuklandı.
Teke hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan' 5 yıla kadar hapis ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'TÜRKİYE'DE HER GÜN 1 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR'
Davanın 6'ncı duruşması önceki gün görüldü. Duruşmaya sanık Suat Teke tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya'nın avukatları, babası Zekeriya Çetinkaya (60), annesi Güngör Çetinkaya ve ablası Ayşe Selcan Demir de (34) salonda hazır bulundu. Duruşmaya Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi adına Avukat Bilge Girgin de katıldı. Sanık ve diğer avukatların dinlenmesinden sonra söz alan Girgin, "Bu olayda gerçekte zarar gören maktulün ailesidir. Ancak esasen tüm dünyadaki ve Türkiye'deki kadınlar zarar görmektedir. Ülkemizde her gün en az bir kadın öldürülmektedir. İster tasarlansın, ister tasarlanmasın, ister vahşice olsun en az bir kadın ölüyor. Mahkemelerden öncelikle tüm kadınları düşünerek ceza vermelerini talep ediyoruz" dedi.
SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Daha sonra savcı mütalaasını verdi. Savcı, bir kimsenin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüne karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermesi, düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesi, ruhi sükunet gibi kriterlerin de somut olayda bulunmaması nedeniyle, sanık Teke'nin tasarlayarak değil, kasten öldürme suçunu işlediğini belirtti. Bu nedenle sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, Güngör Çetinkaya'yı da yaralayan sanığa aynı gerekçelerle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs değil kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 15 yıla kadar hapis ile cezası verilmesini talep etti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle sanık Teke'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatini istedi.
'RAHATSIZIM, MÜTALAAYI ANLAMADIM'
Savcının mütalaasını açıklamasının ardından söz verilen tutuklu sanık Suat Teke, "Biraz rahatsızım. Bu nedenle okunan mütalaayı anlayamadım. Daha sonra verilen beyanları da anlayamadım" dedi.
Hatice Büşra Çetinkaya'nın babası Zekeriya Çetinkaya'nın avukatı Gökhan Bozkurt ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Yazılı beyanlarımızı sunmak üzere tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz. Baştan beri toplanan tüm deliller iddianamede anlatılan olayları teyit etmiştir. Gece vakti araç kiralayıp Siber'deki diyaloglarını kullanıp bilmemesi gereken evin adresini öğrenip daha sonra maktulü ve annesini takip ederek önlerini kesmiştir. Sonra da Hatice Büşra Çetinkaya'yı öldürüp, annesi Güngör Çetinkaya'yı da yaralamıştır. Sanık elbette ki eylemlerini tasarlamıştır" dedi.
Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanların alınmasının ardından, sanık Suat Teke'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-11-17 11:58:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında bilgilendirmede bulunuldu
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında ...
Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı
YEREL HABERLER Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı
Efeler'in filmleri uluslararası başarılarına devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler'in filmleri uluslararası başarılarına devam ...
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
YEREL HABERLER Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş ...
Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını ...
15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların sahiplerini bulmak iğneyle kuyu kazmak kadar zor oluyor Bir çok ilçeden daha büyük olan 15 bin nüfuslu kırsal mahallede postaların sahiplerini bulmak kolay olmuyor
YEREL HABERLER 15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların ...
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun Karaborsaya düşen eski motosikletler sıfırlardan daha fazla ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun Karaborsaya ...
Çine’ye yeni göletler yapılacak
YEREL HABERLER Çine’ye yeni göletler yapılacak
Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ...
112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı
YEREL HABERLER 112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda sergileniyor
YEREL HABERLER Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda ...
Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda güven tazeledi
YEREL HABERLER Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda ...
ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı
Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla ...
Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya ...
Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye ...
Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk idmana çıktı
YEREL HABERLER Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk ...
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 ...
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
YEREL HABERLER 15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 ...
Kuşadası'nda müzisyen parkının yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda müzisyen parkının yapımı tamamlandı
Köşk’te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi
YEREL HABERLER Köşk’te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi
ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Alet ve Ekipmanları Müzesi Aydın protokolünü ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Alet ve Ekipmanları Müzesi ...
ADÜ Rektörü Aldemir, Veteriner Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Veteriner Fakültesi öğrencileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.