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Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son 2 yılda KOSGEB 25,5 milyon destek verdi

İHA

Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son 2 yılda KOSGEB 25,5 milyon destek verdi

Avrupa KOBİ Haftası kapsamında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret eden KOSGEB desteğinden yararlanan girişimciler, ürettikleri ürünleri tanıttı. Ziyarette konuşan Vali Aksoy, Aydın’da son 2 yılda 25,5 milyon destek verildiğini açıkladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğinden yararlanarak kendi işyerlerini açan Aydınlı girişimciler, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. KOSGEB desteklerinin yaygınlaştırılması, örnek olması ve yeni yatırımları yol açması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, girişimciler ürettikleri ürünleri tanıtarak Vali Aksoy’a bilgi verdi. Girişimcileri tebrik eden Vali Aksoy, KOSGEB’in Aydın genelinde önemli desteler sağladığına dikkat çekerek, bu çalışmaların diğer girişimcilere de örnek olmasını temenni etti.
Aydın’ın önemli bir tarım kenti olduğunu fakat sadece tarım ile sınırlı olmadığını ifade eden Vali Aksoy; “KOSGEB İl Müdürlüğümüz Aydın’da, son 2 yıl içerisinde işletmelerimize, kobilerimize 25,5 milyon lira civarında destek sağlamıştır. Bu oldukça önemlidir. ARGE ve inovasyona verilen destek, işletmelerin geliştirilmesine sağlanan desteklerle daha iyi bir noktaya gelmesi bakımından önemli çalışmalar ortaya konmuştur. Gerek Teknopark içerisinde gerek diğer alanlarda yapılan çalışmalarda KOSGEB önemli katkılar sunmaya devam edecektir. İlgili tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. ARGE ve inovasyonu önemsiyoruz. Oralarda yapılan çalışmaların ekonomik katkı sağlayacak bir noktaya taşınması ve sonrasında da desteklenerek daha iyi bir boyuta gelmesi hepimizin ortak arzusu. Aydın önemli bir tarım şehri ve bu tarımsal ürünlerimizin katma değer üretilerek daha fazla paraya satılabilecek bir noktaya taşınması da hepimizin arzusu. Teknoloji ve sanayide de önemli çalışmalar ortaya koyan bir kent. Sadece tarım ile sınırlı değil. Bunu da farklı alanlarda yapılan çalışmalarla hep birlikte görüyoruz. Temennimiz ilimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. İhracat rakamlarımızı da iyi bir rakama yükseltebilmek. Bu anlamda da önemli gelişmeleri Aydın’da görüyoruz. Bugün yapmış olduğunuz bu örnek çalışmalar da diğer girişimcilerimize örnek oluşturur ve onları motive eder. Bu anlamda sizleri de kutluyorum. Aydın ekonomisi için de önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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