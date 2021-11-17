Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü 48 yıl önce çırak geldiği yerde usta olarak devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü 48 yıl önce çırak geldiği yerde usta olarak devam ediyor

İHA

Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü 48 yıl önce çırak geldiği yerde usta olarak devam ediyor

Aydın’da 48 yıl önce çırak olarak geldiği torna dükkanına usta olarak devam eden 69 yaşındaki Mehmet Uğur, 70 metrekare dükkanında kendisinden büyük torna tezgahı ile 3 çocuk büyüttü. Uğur’un, en büyük sıkıntılarından birisi ise ustalık mirasını bırakacak bir çırak bulamaması.
Koçarlı ilçesinde çocukluğundan beri severek yaptığı tornacılığı bırakmayan Mehmet Uğur (69), 48 yıldır 70 metrekare dükkanında çalışmaya devam ediyor. Kendisinden yaşça büyük torna tezgahından kazandığı parayla 3 çocuk büyüten Uğur, artık bulunmayan parçaları, ustalığı ile yeniden yaparak bölge esnafının da adeta kurtarıcısı oldu. İlkokulu bitirdikten sonra çırak olarak geldiği işyerinde ustasından öğrendiği mesleğini 48 yıldır devam ettiren Uğur, tornacılık mesleğinin yok olmaya başladığına dikkat çekerek, ustalığını miras bırakacağı bir çırak bulamadığını ifade etti.

“Hem iş arkadaşım hem ekmek kapım”
Kendisinden 1 yaş büyük torna tezgahının hem iş arkadaşı hem de ekmek kapısı olduğunu ifade eden tornacı Mehmet Uğur, “İlkokulu bitirdikten sonra 14 yaşında çırak olarak geldim bu dükkana. Yılmaz ustam vardı, Allah rahmet eylesin. Ondan öğrendim bu işi ve 1 sene içinde işi öğrendim. 1972 yılına kadar çalıştım daha sonra askere gittim. Askerden döndükten sonra 6 sene çırçır fabrikasında çalıştım. 1980’de tekrar buraya geldim ve 41 yıldır bilfiil buradayım. Allah’a şükür bugüne kadar geldik, çoluğumuz çocuğumuzun rızkını kesmedik. 3 çocuğum var, buradan kazandığım parayla onları okuttum büyüttüm. Bu torna makinesi 1951 model, benden bir yaş büyük. Şimdiye kadar çok şükür arızalanmadı, 41 senedir kullanıyorum. Zaten arıza olmasını istemem, çünkü arıza yaparsa yandım. İtalyan malı bu, parçasını nereden bulacağım. Arıza yaparsa işimiz zor yani. 41 yıldır bu makine çalışıyor. Hem benim iş arkadaşım, hem ekmek param. Nafakamı buradan çıkarıyorum. Bu torna makinesinin yaklaşık 40 yıldır, hiç bir parçası dahi değişmedi. Sadece geçen sene kayışlarını değiştirdim” dedi.

“Çırak yok, gelse yetiştiririm”
Mesleğinin inceliklerini ustasından öğrenerek, çırak olarak başladığı işyerinde usta olarak devam eden Uğur, 41 yıllık ustalık döneminde sadece bir çırak yetiştirebildiğini ifade ederek “Burada 41 yıldır usta olarak çalışıyorum ama çırak yetiştiremiyorum. Çırak yok. Bu zamana kadar ben bir çırak yetiştirebildim. Mesleğimiz unutulmak üzere. Ustalığımı bırakabileceğim, bu mesleği devam ettirecek kimse kalmadı. 1966 yılında buraya geldiğimde, buralarda sanayi yoktu. Çırak geldiğim yerde usta olarak devam ediyorum. Çıraklığımı da sayarsak yaklaşık 4748 yıldır buradayım. Ustalarımdan öğrendim bu mesleği ama yeni nesle aktaramıyorum. Çırak yok. Gelse yetiştiririm ama gelmiyor” dedi.

“Mesleğimi çok seviyorum”
Aynı zamanda 2021 yılında ‘Yılın Ahisi’ seçilen Uğur, bulunmayan parçaların bir şekilde yenisini yapıyor. Ustalığı ile adeta bölge esnafının kurtarıcısı olan Uğur, hizmet etmeyi sevdiğini vurgulayarak “Sağ olsunlar Koçarlı Esnaf Odası beni 'yılın ahisi' seçti. Ben hizmet etmeyi seviyorum. Yapılamayacak bir iş getiriyorlar bana ama bir şekilde uydurup yapıyorum. Bazen parça bulunmuyor, o zaman da yenisini yapmaya çalışıyorum. Mesleğimi ve çalışmayı çok seviyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son 2 yılda KOSGEB 25,5 milyon destek verdi
YEREL HABERLER Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son ...
Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise 'müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise ...
Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında bilgilendirmede bulunuldu
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında ...
Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı
YEREL HABERLER Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı
Efeler'in filmleri uluslararası başarılarına devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler'in filmleri uluslararası başarılarına devam ...
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
YEREL HABERLER Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş ...
Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını ...
15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların sahiplerini bulmak iğneyle kuyu kazmak kadar zor oluyor Bir çok ilçeden daha büyük olan 15 bin nüfuslu kırsal mahallede postaların sahiplerini bulmak kolay olmuyor
YEREL HABERLER 15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların ...
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun Karaborsaya düşen eski motosikletler sıfırlardan daha fazla ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun Karaborsaya ...
Çine’ye yeni göletler yapılacak
YEREL HABERLER Çine’ye yeni göletler yapılacak
Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ...
112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı
YEREL HABERLER 112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda sergileniyor
YEREL HABERLER Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda ...
Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda güven tazeledi
YEREL HABERLER Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda ...
ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı
Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla ...
Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya ...
Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye ...
Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk idmana çıktı
YEREL HABERLER Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk ...
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 ...
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
YEREL HABERLER 15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 ...
Kuşadası'nda müzisyen parkının yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda müzisyen parkının yapımı tamamlandı
Köşk’te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi
YEREL HABERLER Köşk’te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.