Söke’de balık ağı örme kursları yoğun talep görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de balık ağı örme kursları yoğun talep görüyor

İHA

Söke’de balık ağı örme kursları yoğun talep görüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde hayata geçirilen balık ağı örme kursları Doğanbey ve Serçin’den sonra Güllübahçe’de de devam ediyor. Kadınların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kurslar ise yoğun talep görüyor.

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlayarak meslek edinmeleri amacıyla hayata geçirilen Balık Ağı Örme Kursu Aydın’ın Söke ilçesinde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Söke’nin Doğanbey ve Serçin Mahallelerinde Söke İşKur, Halk Eğitim Merkezi ile Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirilen kursları tamamlayan 40 kadın sertifikalarını almasının ardından meslek edinmeleri sağlandı. Kadınlara yönelik faaliyete geçirilen Balık Ağı Örme Kursu’nda kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınırken, 2021 planlaması kapsamında Güllübahçe Mahallesi’nde de kadınlara yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu açıldı. Güllübahçe Mahallesi kadınlarına yönelik açılan ve 20 gün süren kurslara yoğun talep olması üzerine 2. grup Balık Ağı Örme Kursu açıldı. Kadınların istek ve becerilerine yönelik eğitimlerle gerçekleştirilen kurs, Güllübahçe Semt Evi'nde aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bu yıl Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınarak, Güllübahçe Mahallesindeki kadınlara yönelik Balık Ağı Örme Kursu, Eylül ayında başlamıştı. 20 gün süren kurs ile ilgili yoğun talep olması üzerine, bu ay itibariyle Güllübahçe Mahallesi kadınlarına yönelik açılan 2. grup Balık Ağı Örme Kursu, kadınların istek ve becerilerine yönelik eğitimlerle Güllübahçe Semt Evi'nde tüm hızıyla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da yanan araç kül oldu
YEREL HABERLER Aydın’da yanan araç kül oldu
10 ton ağırlığındaki hayalet ağ denizden çıkarılıyor
YEREL HABERLER 10 ton ağırlığındaki hayalet ağ denizden çıkarılıyor
Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü 48 yıl önce çırak geldiği yerde usta olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk ...
Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son 2 yılda KOSGEB 25,5 milyon destek verdi
YEREL HABERLER Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son ...
Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise 'müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise ...
Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında bilgilendirmede bulunuldu
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında ...
Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı
YEREL HABERLER Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı
Efeler'in filmleri uluslararası başarılarına devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler'in filmleri uluslararası başarılarına devam ...
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
YEREL HABERLER Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş ...
Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını ...
15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların sahiplerini bulmak iğneyle kuyu kazmak kadar zor oluyor Bir çok ilçeden daha büyük olan 15 bin nüfuslu kırsal mahallede postaların sahiplerini bulmak kolay olmuyor
YEREL HABERLER 15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların ...
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun Karaborsaya düşen eski motosikletler sıfırlardan daha fazla ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun Karaborsaya ...
Çine’ye yeni göletler yapılacak
YEREL HABERLER Çine’ye yeni göletler yapılacak
Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ...
112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı
YEREL HABERLER 112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda sergileniyor
YEREL HABERLER Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda ...
Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda güven tazeledi
YEREL HABERLER Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda ...
ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı
Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Çine'de 'Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' coşkuyla ...
Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil yayaya çarptı, kaza anı kameraya ...
Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye ...
Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk idmana çıktı
YEREL HABERLER Sökespor’un yeni teknik direktörü Hakan Şimşek, ilk ...
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.