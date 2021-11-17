Kuşadası'nda Kadın Danışma Merkezi çalışmalarına devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadın ve çocukların yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. 2021 yılının ilk 10 ayında 259 kadın ve çocukla 769 görüşme gerçekleştiren Kadın Danışma Merkezi, çalışmalarını randevu esasına göre ücretsiz olarak yürütüyor.



Kadın Danışma Merkezi, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde hizmet veriyor. Merkezde iki psikolog, bir psikolojik danışman ve bir sosyolog görev yapıyor. Uzmanlar, kadın ve çocukların yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlara çözüm arıyor. Merkez bünyesindeki psikologlar, aynı zamanda aile danışmanlığı hizmeti de veriyor. Çalışmalarını randevu sistemine göre yürüten Kadın Danışma Merkezi, 2021 yılının ilk 10 ayında 259 kadın ve çocukla 769 görüşme gerçekleştirdi. Kadın Danışma Merkezi, çocuklara yönelik projeler de gerçekleştiriyor. Merkezde, maddi imkânsızlıklar nedeniyle okul öncesi eğitim alamayan öğrenciler için 3'er aylık periyotlar halinde eğitimler de düzenleniyor.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kadınların özel ve kamusal alanda pek çok sorun yaşadığını belirterek “Kadın Danışma Merkezimiz sayesinde Kuşadası’nda yaşayan kadınlar hem rehberlik ve danışmanlık hizmeti alıyor hem de yaşadıkları sorunlara çözüm buluyor. Kuşadası Belediyesi olarak Kadın Danışma Merkezimizi en etkin ve verimli bir şekilde konumlandırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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