Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otoyol gişelerinde sıkıştırdığı otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Onur Bengi (38), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen 5 Şubat'ta Aydınİzmir yolu gişelerinde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otoyol gişelerine çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü İlkimen ile Havva Ovacıklı (66), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise yaralandı.

AYNI GİŞEYE GİRİNCE KAZAYA NEDEN OLDU, KAÇTI

Polis kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden ölen Ali İlkimen'in kullandığı otomobilin gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen Onur Bengi yönetimindeki 09 ACV 15 plakalı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Görüntülerde kazadan sonra duran Bengi'nin ardından otomobiliyle İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası tespit edilen otomobil sürücüsü Bengi'yi evinde gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Bengi hakkında, 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet' vermek suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

6 YIL 8 AY CEZA ALDI

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Onur Bengi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, kazada yaralanan Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı, ölenlerin yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Onur Bengi'nin, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu belirterek, 8 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Bengi, savunmasında beton bariyere çarpan aracı görmediğini, bu nedenle yoluna devam ettiğini belirtip, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bengi'ye 'taksirle birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak' suçundan önce 8 yıl hapis cezası verdi, ardından iyi hal indirimi uygulayıp bu cezasıyı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-11-17 19:27:03



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