Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

DHA

Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı


Burhan CEYHAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın 3 adrese düzenlediği tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 998 adet sikke ve Bizans dönemine ait 2 altın küpe ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçaklığı yaptıklarını belirlediği şüphelilere yönelik 3 adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda Roma dönemine ait 396 bronz sikke, 170'i Miletos dönemine, 185'i Roma dönemine, 166'sı Orta Çağ dönemine, 77'si de İskender dönemine toplam 598 gümüş sikke, Bizans dönemine ait 4 altın sikke ve 2 altın küpe, ruhsatsız 1 tabanca ve 29 mermi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN
2021-11-17 19:30:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan ...
Çatıdan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen işçi yaralandı
Aydın’da çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi
Kuşadası'nda sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sorunlar yerinde tespit ediliyor
Kuşadası'nda Kadın Danışma Merkezi çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Kadın Danışma Merkezi çalışmalarına ...
Söke’de balık ağı örme kursları yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER Söke’de balık ağı örme kursları yoğun talep görüyor
Aydın’da yanan araç kül oldu
YEREL HABERLER Aydın’da yanan araç kül oldu
10 ton ağırlığındaki hayalet ağ denizden çıkarılıyor
YEREL HABERLER 10 ton ağırlığındaki hayalet ağ denizden çıkarılıyor
Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü 48 yıl önce çırak geldiği yerde usta olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk ...
Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son 2 yılda KOSGEB 25,5 milyon destek verdi
YEREL HABERLER Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son ...
Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise 'müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise ...
Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında bilgilendirmede bulunuldu
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında ...
Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı
YEREL HABERLER Aydın’da 8 bin daire yapı ruhsatı aldı
Efeler'in filmleri uluslararası başarılarına devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler'in filmleri uluslararası başarılarına devam ...
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
YEREL HABERLER Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş ...
Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın’da ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını ...
15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların sahiplerini bulmak iğneyle kuyu kazmak kadar zor oluyor Bir çok ilçeden daha büyük olan 15 bin nüfuslu kırsal mahallede postaların sahiplerini bulmak kolay olmuyor
YEREL HABERLER 15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların ...
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun Karaborsaya düşen eski motosikletler sıfırlardan daha fazla ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun Karaborsaya ...
Çine’ye yeni göletler yapılacak
YEREL HABERLER Çine’ye yeni göletler yapılacak
Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Sökeli üreticiler kırsal kalkına desteklemeleri ile ...
112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı
YEREL HABERLER 112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda sergileniyor
YEREL HABERLER Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası’nda ...
Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda güven tazeledi
YEREL HABERLER Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.