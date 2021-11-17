Aydın Büyükşehir Belediyespor - OK Gacko: 3-0

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AYDIN, (DHA)CEV Challenge Kupası 16´lı finaller ilk tur maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko´yu 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-18 ve 25-17´lik skorlarla sona erdi. Rövanş mücadelesi 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek´te oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-11-17 20:35:22



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