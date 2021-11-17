Aydın Büyükşehir, OK Gacko’yu 3-0 yendi

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Cev Challenge Cup maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Bosna Hersek takımı OK Gacko’yu konuk etti. Maça istekli ve etkili başlayan Aydın’ın Sultanları rakibini 30 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Erko Varblane, Bjorn Willems

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve, Greta, Berra, Ergül, Emine, Güldeniz, Aslihan, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

OK Gacko: Nikolina, Ana, Andela, Tamara, Jovana, Helena, Katarina, Ana Z., Snezana

Antrenör: Sasa Slijepcevic

Setler: 2514, 2518, 2517

Süre: 69 (22, 25, 22)

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