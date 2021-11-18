Efeler Belediyesi taksi ve servisleri dezenfekte ediyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentteki taksi ve servis şoförlerinin taleplerini yerine getirdi.



Pandeminin ilk günlerinden bu yana ilçede üst düzey önlemler alan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vatandaşların araçlarına ücretsiz dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Efeler’deki toplu taşıma araçları şoförleri, Efekent Kapalı Pazar Yeri Zabıta Noktası’nda verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, taleplerini ivedilikle yerine getiren Başkan Atay’a teşekkür etti.



Efeler Belediyesi’nin taleplerini çok hızlı bir şekilde uygulamaya koyduğunu vurgulayan Servis şoförü Hasan Uza, “Dezenfekte işlemi ile birlikte çocuklarımız sağlıklı bir şekilde okullarına gidip gelebiliyor. Bu hassas düşüncesi için Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ediyoruz” dedi.



Yaklaşık 6 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Cem Işık, “Dezenfeksiyon uygulamasını çok başarılı buluyorum. Efeler Belediyesi salgınla mücadele konusunda çok iyi bir hizmet veriyor. Bu güzel çalışmaların devamını diliyorum" diye konuştu.



Efeler Belediyesi’nin kendileri için fazlaca hizmette bulunduğuna dikkati çeken servis şoförü Ferdi Özcan da dezenfeksiyon işleminin titizlikle ve kapsamlı olarak yerine getirildiğini söyledi.



Taksi şoförü Muhsin Duman ise, “Efeler Belediyesi çok yerinde bir karar alarak, böylesine bir dönemde bizlere bu hizmeti sağlıyor. Koronavirüs her an karşımızda, durumu biliyorsunuz. Verilen hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.