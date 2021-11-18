4 bin kişilik amfi tiyatro, ilk konserine ev sahipliği yapacak Didim’de, kültür ve sanatın yeni merkezi yükseliyor

Aydın’ın Didim ilçesinde yapımına devam edilen ve kültür, sanat faaliyetlerinin yen merkezi olmaya aday Didim Amfi Tiyatro, Haziran 2022’de ilk konserine ev sahipliği yapacak.



Didim Belediyesi tarafından mega proje olarak değerlendirilen Didim Amfi Tiyatro’nun yapımı için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2022 yılında tamamlanması planlanan proje, Haziran ayında ilk konserine ev sahipliği yapacak. Didim’e yeni bir değer katması beklenen amfi tiyatronun 4 bin kişilik kapasitesi olduğunu ifade eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tiyatronun aynı zamanda çok işlevli kullanımı ile kültür ve sanatın yeni merkezi olacağını vurguladı.



Amfi tiyatronun, ören yeri Milet'in ışığında yükselen bir sanat merkezi olduğunu ifade eden Başkan Atabay “Didim Amfi Tiyatro 4 bin kişilik seyirci kapasitesi ve çok işlevli kullanımı ile kültürün ve sanatın yeni merkezi olacak. Turizm kenti Didimimize değer katacak olan amfi tiyatro projemiz kaldırım seviyesinden bakıldığında sadece 1,5 metre bir yükseklik görülecek. Yani yürürken deniz manzarası kesilmeyecek ve yeşil bir amfi tiyatro projesi olacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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