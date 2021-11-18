Aydın filesi Avrupa'da tam yol

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN (DHA) - Kadınlar voleybolda Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa arenasında yoluna namağlup devam ediyor. Challenge Kupası'nda eleme turunda Norveç'in Tromso takımını 3-0'lık skorlarla kupa dışına atan Aydın temsilcisi, dün 16'lı finaller ilk maçında konuk ettiği Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu da set vermeden yenerek büyük avantaj sağladı.

Seyircisi önünde 25-14, 25-18 ve 25-17'lik setlerle 3 puna uzanan mavi-beyazlılar, 24 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçında 2 set alması halinde bir üst tura yükselecek. Bosna Hersek takımının 3-1 ya da 3-0'lık galibiyeti durumunda 15 sayı üzerinden oynanacak altın set kuralı devreye girecek. Aydın BŞB, rakibini geçmesi halinde Maccabi Hedera (İsrail) MCM Diamant Kaposvar (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle 8'li finallerde rakip olacak. Macar ekibi ilk maçı 3-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-11-18 12:23:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.