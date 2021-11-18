ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız”

İHA

ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) katıldığı konferansta hak ve hukukun, insan haklarının daha iyi anlatılması adına üniversitelerde topluluklar kurduklarını belirterek, “Eğitim alanındaki tüm imkanlar sizlere sunuluyor fakat esas iş sizlerde bitiyor. Sizler kendinizi iyi eğitmeli ve alın teri dökmelisiniz. Siz gençler 2023 Türkiye’sinin yöneticileri olacaksınız” dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 'Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri' başlıklı konferansı kapsamında ADÜ öğrencilerle bir araya gelerek, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin aranması konusunda kurumlarının faaliyetleri hakkında da öğrencilere bilgi verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bugün konferansımızda, ülkemizde gerçekleşen ve vatandaşlarımızın haklarını kamuoyuna, kurumlara ve birbirlerine karşı savunarak olası hak gasplarının önüne geçmek adına çok önemli işler yapan Kamu Başdenetçimiz Şeref Malkoç Bey ve liderliğindeki kurumun işleyişini daha yakından görme fırsatı yakalayacağız. Üniversitemiz öğrencilerini ombudsmanlık kavramı ile tanıştıracak ve bunun daha iyi anlaşılması için Malkoç Bey’in deneyimlerinden yararlanacağız. Ayrıca ülkemizin 2023 hedeflerini de konuşacağız” dedi.
Programa katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise Malkoç'un başkan olduğu dönemden itibaren Türkiye'de ombudsmanlık müessesesinin daha da tanınır hale geldiğini ifade ederek, “Birçok ülkede ombudsmanlık müessesesi var. Özellikle idarenin şeffaflaşması, iyi yöntemlerinin yaygınlaştırılması gibi birçok mekanizmayı içeren bu müessese, Şeref Malkoç’un başkan olduğu dönemden itibaren de Türkiye’de daha tanınır hale gelmiş oldu. Kamu ile vatandaş arasında köprü vazifesi olan bu kurum çalışmalarına da başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda oldukça anlamlı bir buluşma” diye konuştu.

“Esas olan insana hizmettir”
Geleceğin yöneticileri olacak gençlere hak, hukuk ve insan haklarını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Özellikle Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, her gittiğimiz ilde üniversitelerdeki hocalarımızdan, bu kurumun ve benzer diğer kurumların daha iyi çalışması için bizim üzerimize çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Bilimsel çalışmalar yapılsın, kararlarımız incelensin. Bu çalışmalar bize ışık olsun diye istiyoruz. Aynı şekilde Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizde de hak arama kültürünü anlatmak için hak hukuku, insan haklarını anlatmak için üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları kurduk. ADÜ’de de bu topluluğumuz var. Türkiye’deki bütün üniversitelerde bu topluluğumuzu tamamlayacağız. Çünkü esas olan insana hizmettir. İnsanın hak ve hürriyetini koruyup geliştirmektir ve bizim gibi kurumlar yeni kurulmuş olmasına rağmen özenle çalışan kurumlardır” dedi.

“Aydın, 2023’de hak ettiği yeri alacak”
Aydın insanının kanaatkar olduğunu fakat taleplerini arttırması gerektiğini vurgulayan Malkoç, “2 yıl önce Aydın’a gelmiştim ve bu iki sene içinde salgına rağmen çok güzel gelişmeler olmuş. Aydın, Türkiye’deki müstesna illerimizden birisi ve bunun da karşılığını vermek gerekir. Aydın’ın insanı çok kanaatkar ve çok muhlis ama bu yetmez. Taleplerini arttırması gerekir. Türkiye’nin 2023 vizyonuna hem katkılarını hem emeğini ifade etmesi gerekir. Bunu sadece siyasetçilerden beklemeyelim. Ne kadar sivil toplum kuruluşu, mesleki kuruluş varsa üniversite rehberliğinde Aydın Valiliği öncülüğünde harekete geçelim. Aydın 2023’de hak ettiği yeri alacak. Şu anda da iyi ama daha iyi olacak” diye konuştu.

“Alın teri dökmelisiniz”
Ülke genelinde 8 milyon üniversite öğrencisi olduğunu ve bu gençlerin 2023 Türkiye’sinin yöneticileri olacağına dikkat çeken Malkoç, “Çok genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. ADÜ’de 60 bin ülke genelinde 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var ama burada önemli olan iyi yetişmek. Bütün imkanlar sizin için ama gerisi size kalıyor. Türkiye’de her yıl en az 700 bin genç, diploma alıyor. Yani her yıl 1 milyona yakın öğrencimiz işe girmek için yol arıyor. Sizler cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaksınız ve sizler 2023 Türkiye’sinin yöneticileri olacaksınız. Ama bunun hakkını vermek gerekiyor. Sadece Türkiye’de iş aramayacaksınız ve bunun için alın teri ve çok çalışmak gerekiyor. 100 üzerinden 50 almak için uğraşırsanız bu iş zor ve sadece ders değil, dil konusunda da alın teri dökmelisiniz. Dünyada geçerli olan İngilizce’yi kesinlikle bilmelisiniz ama sadece İngilizce de yetmez. Arapça, Çince, Japonca gibi en az bir doğu dillerinden birini de öğrenmenizi isterim” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin 2023 hedeflerinde en iyi 10 ülke arasına girmek olduğunu ifade eden Malkoç, “2023 hedefimizde en iyi 10 ülke arasına girmek var. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Nasıl dünyada mühendislikte en iyi ülkeler arasına girdiysek, bizim belediyelerimiz, valiliğimiz, liselerimiz, üniversitelerimiz de dünyanın en iyileri arasında yer alacak. Bütün sorunları zihinde halletmeliyiz ve inanıp, alın teri dökmeliyiz. İnşallah 2023 hedeflerine ulaşacağız ve Türkiye insan haklarında dünyanın en iyilerinden olacak” dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi, Şimşelli’de menfez yapım işi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, Şimşelli’de menfez yapım işi ...
Aydın filesi Avrupa'da tam yol
YEREL HABERLER Aydın filesi Avrupa'da tam yol
Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor Üretici Serkan Burak: "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz"
YEREL HABERLER Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor Üretici Serkan ...
Kuşadasıspor'da fatura Semt Stadı'na kesildi
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da fatura Semt Stadı'na kesildi
İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur ile bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Aydın Ticaret Borsası ...
Kullananın vücuduna satanın cebine kudret veriyor Doğal şifa kaynağı kudret narı, tezgahları süslemeye başladı
YEREL HABERLER Kullananın vücuduna satanın cebine kudret ...
4 bin kişilik amfi tiyatro, ilk konserine ev sahipliği yapacak Didim’de, kültür ve sanatın yeni merkezi yükseliyor
YEREL HABERLER 4 bin kişilik amfi tiyatro, ilk konserine ev ...
Efeler Belediyesi taksi ve servisleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi taksi ve servisleri dezenfekte ...
GEKA ve Bakanlık yetkililerinden Söke’nin Lisanslı Depo Arazisi'nde saha incelemesi
YEREL HABERLER GEKA ve Bakanlık yetkililerinden Söke’nin Lisanslı ...
Didim Gençlik Merkezi'nde sona gelindi
YEREL HABERLER Didim Gençlik Merkezi'nde sona gelindi
Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Aydın Büyükşehir, OK Gacko’yu 3-0 yendi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, OK Gacko’yu 3-0 yendi
Aydın Büyükşehir Belediyespor - OK Gacko: 3-0
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - OK Gacko: 3-0
Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye ...
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan ...
Çatıdan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen işçi yaralandı
Aydın’da çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi
Kuşadası'nda sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sorunlar yerinde tespit ediliyor
Kuşadası'nda Kadın Danışma Merkezi çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Kadın Danışma Merkezi çalışmalarına ...
Söke’de balık ağı örme kursları yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER Söke’de balık ağı örme kursları yoğun talep görüyor
Aydın’da yanan araç kül oldu
YEREL HABERLER Aydın’da yanan araç kül oldu
10 ton ağırlığındaki hayalet ağ denizden çıkarılıyor
YEREL HABERLER 10 ton ağırlığındaki hayalet ağ denizden çıkarılıyor
Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü 48 yıl önce çırak geldiği yerde usta olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk ...
Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son 2 yılda KOSGEB 25,5 milyon destek verdi
YEREL HABERLER Girişimciler, Vali Aksoy’u ziyaret etti Aydın’da son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.