Başkan Çerçioğlu Gölhisar’da vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gölhisar Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinleyen Çerçioğlu, tencerenin kaynamadığını söyledi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu ziyarete, birçok mahallenin muhtarları da katıldı. Ziyarette konuşan Başkan Çerçioğlu, vatandaşın tenceresinin kaynamadığını ifade ederek, “Bu süreçte sosyal yardımlara öncelik verdik. Büyükşehir Belediyesi’ne her gün sosyal yardım talebinde bulunmak için en az bin kişi geliyor. Tüpü biten, kömür alamayan, tenceresi kaynamayan, çocuğu aç kalan vatandaşlarımız bize geliyor. Bu da bizim yüreğimizi sızlatıyor. Havalar soğumaya başladı. Birçok vatandaşımızın kömür alacak parası yok. Aydın gibi bereketli olmayan topraklarda yaşayan vatandaşlarımız tencereyi nasıl kaynatacak. Sorun burada başlıyor. Fakat umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.



“Çiftçiye destek olmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir olarak çiftçilere verilen desteğin devam edeceğini ifade eden Çerçioğlu, “Son bir yılda mazota yüzde 50’den fazla, gübreye yüzde 240, hayvan yemine yüzde 100 zam geldi. Artık tarımla, hayvancılıkla uğraşmak çok zor. Bizler çiftçimize her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Büyükşehir bizleri hiç yalnız bırakmadı”

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Gölhisar Muhtarı Bülent Yalçın ise, “Bugün mahallemize gelerek bizleri onurlandıran Topuklu Efemizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar ASKİ, Fen İşleri ve sosyal hizmetlerdeki ekipler mahallemizi hiç yalnız bırakmadı. Topuklu Efemiz varsa hizmet var, Topuklu Efemiz varsa, bolluk ve bereket var” dedi.



Mesutlu Muhtarı Mehmet Çakaroğlu ise Büyükşehir Belediyesi’nin bütün birimlerine teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi’nin bütün hizmetlerini alıyoruz. 50 yıldır yapılmayan zeytinlik yolu vardı, Aydınımızın Topuklu Efesi bu yolu yaptı. Vatandaşlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

