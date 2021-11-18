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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden hasta sokak köpeğine yardım eli

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden hasta sokak köpeğine yardım eli

Kuşadası Belediyesi Haybulans ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam umudu olmaya devam ediyor. Ekipler, son olarak Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki hasta bir köpeğe yardım elini uzattı. Veteriner hekim tarafından ayakta muayene edilen köpeğe antibiyotik tedavisi uygulandı.
Sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla ülke genelinde örnek olan Kuşadası Belediyesi, yaralı ve hasta sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Haybulans ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda vakit kaybetmeksizin harekete geçerek tam donanımlı haybulans araçlarıyla yardıma ihtiyacı olan hayvanlara anında müdahale ediyor. Veteriner hekimlerce ilk önce ayakta tedavisi yapılan hayvanlar, gerek duyulması halinde detaylı tedavi için Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüyor.
Bugüne kadar sayısız sokak hayvanının hayatını kurtaran Haybulans ekipleri son olarak Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki hasta bir sokak köpeğine anında müdahale etti. Belediye personelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler ilk önce köpeği muayene etti. Ardından köpeğe vitamin iğnesi vurularak antibiyotik tedavisi yapıldı. Kuşadası Belediyesi Haybulans ekiplerinin gösterdiği hassasiyet çevredeki hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı.

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