Aydın İl Sağlık Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanlış antibiyotik kullanımına dikkat çekti.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da birçok vatandaş, yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı dolayısıyla sağlığını tehlikeye atıyor. Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, yanlış antibiyotik kullanımına dikkat çekti. 'Sağlığınızda ısrarcı olun' sloganı ile yapılan paylaşımda, “Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın. Talep etmeyin. Antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun. Unutmayın; hastalığın tedavisi ilaç değil, bilinçli ilaç kullanımıdır” ifadeleri yer aldı.

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