ADÜ Öğretim Üyesi Sarıca'nın kitabı yayınlandı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarıca’nın ‘Göstergebilim Anlama Yolculuk’ adlı kitabı yayınlandı.



Göstergebilimin, Ferdinand de Saussure’ün ve Rolland Barthes’ın tanımlarıyla iletişim sırlarına açıklama getiren bir dilim dalı olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Sarıca, “Göstergebilim, Anlama Yolculuk kitabı iletişim ve etkileşimin boyutları ve etkileri üzerine bir yön ve yöntem yaklaşımıdır" dedi.

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