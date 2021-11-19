Kuşadası Belediye Başkan vekili Tibet Özer Yöresel Ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda incelemelerde bulundu

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Belediyesi tarafından yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla yaşama geçirilen Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nı ziyaret etti.



Kuşadası’nda her perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan yerel üretici sokağı, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Ege'ye özgü otlar, sebzeler ve meyvelerle şenlendi. Yerel üretici sokağında tezgahları şevketi bostan, arapsaçı, sarmaşık, turp ve ebegümeci gibi otlar süslemeye başladı. Kirazlı, Caferli, Yaylaköy, Davutlar, Çınar ve Soğucak mahallelerinde yaşayan çiftçilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu sokakta yumurta, bal, peynir ve süt gibi hayvansal ürünler de kendine yer buluyor. Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda ayrıca gözleme, içli köfte, aşure ve keşkek benzeri lezzetler de Kuşadalıların beğenisine sunuluyor.



Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nı ziyaret etti. Tezgahları tek tek dolaşan Başkan Vekili Tibet Özer, esnafa bol kazançlar diledi. Alışverişe çıkan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Vekili Tibet Özer, “Esnafımızın sorun ve önerilerini dinledik. Kuşadası bir turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda bir tarım kenti. Kuşadası Belediyesi olarak yerel üreticiyi her zaman destekleyeceğiz” dedi.

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