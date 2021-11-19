Kuşadası Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kent genelinde yürüttüğü alt ve üst yapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Ege Mahallesi 461’inci sokağa istinat duvarı ören ekipler, aynı bölgede yol yapım ve genişletme çalışması yapıyor. Yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası sel baskını ile su taşkınlarının önüne geçmek için Türkmen Mahallesi Alaçam Sokak’ta başlatılan menfez çalışmasında da sona yaklaşıldı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde gerçekleştirilen projelerle Kuşadası’nın her mahallesinde başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 30 yıldır yatırım yüzü görmeyen İkiçeşmelik Mahallesi’ni baştan aşağıya yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şimdi de çalışmalarını Ege Mahallesi’nde yoğunlaştırdı. Toprak kaymasını önlemek için 461’inci sokaktaki yolun kenarına 2 bin metreküplük istinat duvarı örüldü. Ekipler tarafından AYDEM’in elektrik kablolarını yer altına alarak aydınlatma direklerini monte etmesinden sonra yollar sıcak asfalt ile kaplanacak.



Kuşadası Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası sel baskını ile su taşkınlarına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkmen Mahallesi Alaçam Sokak’ta başlatılan menfez çalışmasında sona yaklaşıldı. Ekipler tarafından bugüne kadar bölgeye 2 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde 160 beton kutu menfez yerleştirildi. Toplam 320 metre uzunluğunda menfezin yerleştirildiği sokağa ayrıca 4 hız düşürücü su havuzu yapıldı.



Öte yandan Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü’ne bağlı ekipler de kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için yoğun mesai yapıyor. Tam donanımlı 8 acil müdahale aracıyla, alanında uzman 18 personelin görev yaptığı birim, kent genelinde yaşanan aksaklıklara anında müdahale ediyor. Ekipler son olarak Kuşadası’nın yeni cazibe merkezi olan Balıkçılar Meydanı’nda yıpranan ve eskiyen doğal taşları yenileriyle değiştirdi.

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